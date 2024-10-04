Темпы инфляции в Турции замедлились впервые за последний год

Уровень инфляции в Турции впервые за год опустился ниже 50%, что свидетельствует о начале экономического восстановления под руководством правительства Эрдогана, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.
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По итогам сентября потребительские цены в Турции выросли на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, что ниже августовского показателя в 52%. Это является самым медленным темпом инфляции с июля 2023 года.
По данным FactSet, замедление инфляции и рост реальных ставок подчеркивают прогресс в экономическом восстановлении Турции после ряда политических реформ, начатых после переизбрания президента Реджепа Тайипа Эрдогана в мае 2023 года.
Министр финансов Мехмет Шимшек, который обещал восстановить "рациональную" экономическую политику, заявил, что снижение инфляции не только стабилизирует стоимость жизни, но и улучшит долгосрочное благосостояние граждан.
Ранее правительство Турции придерживалось политики низких процентных ставок, однако после выборов 2023 года Эрдоган признал необходимость более традиционного подхода для спасения страны от экономического кризиса.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2169690-tempy-inflyacii-v-turcii-zamedlilis-vpervye-za-posledniy-god/
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