Темпы инфляции в Турции замедлились впервые за последний год

Уровень инфляции в Турции впервые за год опустился ниже 50%, что свидетельствует о начале экономического восстановления под руководством правительства Эрдогана, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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По итогам сентября потребительские цены в Турции выросли на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, что ниже августовского показателя в 52%. Это является самым медленным темпом инфляции с июля 2023 года.

По данным FactSet, замедление инфляции и рост реальных ставок подчеркивают прогресс в экономическом восстановлении Турции после ряда политических реформ, начатых после переизбрания президента Реджепа Тайипа Эрдогана в мае 2023 года.

Министр финансов Мехмет Шимшек, который обещал восстановить "рациональную" экономическую политику, заявил, что снижение инфляции не только стабилизирует стоимость жизни, но и улучшит долгосрочное благосостояние граждан.

Ранее правительство Турции придерживалось политики низких процентных ставок, однако после выборов 2023 года Эрдоган признал необходимость более традиционного подхода для спасения страны от экономического кризиса.