Рассчитанный по-новому рост цен на некоторые товары оказался выше в Казахстане

Казахстанские статистики воспользовались новым методом подсчета инфляции с использованием фискальных чеков. В итоге рост цен на некоторые товары оказался заметно выше. Подробности читайте на NUR.KZ.
- Бюро национальной статистики Казахстана экспериментирует с новым методом подсчета инфляции, используя данные с кассовых чеков в трех регионах страны.
- Новый метод показал значительные расхождения с традиционным способом расчета для некоторых товаров, часто демонстрируя более высокие показатели инфляции.
- Несмотря на потенциальные преимущества нового метода, такие как повышение качества информации и увеличение охвата товаров, он пока не считается официальным из-за сложностей в обработке большого объема данных.
Инфляция в Казахстане постепенно снижается, например, по итогам сентября рост цен на товары и услуги опустился на 0,1 процентный пункт – до 8,3%.
Чтобы это определить, аналитикам из Бюро национальной статистики (БНС) потребовалось зафиксировать изменение цен на более чем 500 товаров и услуг. Сбор информации о ценах производится непосредственно в местах их реализации. На каждую позицию регистрируется не менее 6 ценовых котировок.
При этом на текущий момент в Казахстане экспериментируют с другим методом расчета инфляции – на основе фискальных данных контрольно-кассовых машин, то есть по выданным чекам. Бюро национальной статистики (БНС) между тем уже опубликовало первые результаты.
В эксперименте были учтены 20 категорий товаров, среди которых 13 продовольственных и 7 непродовольственных, а эксперимент проводился в трех регионах: в Алматы. Астане и Карагандинской области.
В результате анализа по сравнению с традиционным способом в годовом разрезе лишь 55-80% товаров показали схожую динамику цен. Причем в некоторых случаях картина получилась прямо противоположной.
Например, по официальным данным за январь-июнь соль в Астане стала дешевле сразу на 10,8%, но, согласно новой методике, в тот же период обнаружился рост цен на 3,6%.
Были зафиксированы и другие расхождения. Так, согласно данным БНС, стоимость бензина марки АИ-92 за год по традиционному методу расчета в Алматы и Астане не изменилась, а в Карагандинской области немного подешевела (на 0,5%). Однако по экспериментальным расчетам рост цен в Алматы составил 1%, в Карагандинской области – 2,8%, а в Астане зафиксировали снижение на 0,4% за год.
С некоторыми овощами такая же ситуация: огурцы в Астане по официальным данным подешевели на 3,2%, тогда как по экспериментальным – подорожали сразу на 7,3%. В Карагандинской этот показатель вырос с минус 18,8% до плюс 23,8%, а в Алматы – наоборот, снизился с 33,8% до 29,8%.
Как считают в БНС, использование фискальных данных в расчете индекса потребительских цен позволит повысить качество первичной статистической информации, увеличить охват обследуемых товаров и обеспечить оперативность получения статистических данных.
Впрочем, у экспериментального подхода есть и свои проблемы, например, неструктурированные данные, из-за которых затрудняется анализ цен. При этом аналитикам еженедельно в среднем поступает 130-145 млн записей. Поэтому пока данные, полученные таким методом, нельзя считать официальной статистической информацией.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2169681-rasschitannyy-po-novomu-rost-cen-na-nekotorye-tovary-okazalsya-vyshe-v-kazahstane/
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