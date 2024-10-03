Пищевая соль сильно подорожала в Казахстане

Пока казахстанцы делают заготовки на зиму, в стране резко начала дорожать пищевая соль. Особенно сильно выросли цены в Алматы – сразу на 13,8% за неделю. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.
В сентябре аналитики зафиксировали нулевую продовольственную инфляцию – в среднем продукты питания в Казахстане за месяц не подорожали и не подешевели. Однако везде есть свои исключения.
Так, согласно данным Бюро национальной статистики, в стране начала дорожать поваренная пищевая соль, которая входит в перечень социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). Всего за неделю цены на нее в среднем по стране взлетели на 2,4%. С начала года подорожание достигло 4,3%, а за год – 6,7%.
Примечательно, что основной вклад в рост цен внесли лишь несколько крупных городов Казахстана. Сильнее всего соль подорожала в Алматы и Актобе – на 13,8% и 12,5% за неделю соответственно.
Также рост цен наблюдался в Талдыкоргане (на 3,7%), Кокшетау (на 3,1%) и в Астане (на 1,3%).
В остальных крупных городах средняя стоимость соли за последнюю неделю в среднем не изменилась. Исключением стал Қонаев, где за последние 7 дней продукт, наоборот, подешевел на 1,2%.
В годовом разрезе лидером по росту цен также стал Алматы – плюс 24,7%. На втором месте оказалась Караганда – плюс 19,4%, а Семей занял третье место – плюс 16,4%.
В Астане стоимость пищевой соли за год в среднем не изменилась. А в Уральске и Жезказгане она снизилась – на 9,1% и 5% соответственно.
Таким образом, с учетом роста цен, самая дорогая поваренная пищевая соль (кроме сорта "Экстра") по состоянию на 1 октября продавалась в Алматы – 91 тенге в среднем за килограмм. Следом идут Талдыкорган и Усть-Каменогорск – по 84 тенге.
В Астане средняя стоимость соли составила 77 тенге, а Шымкент отметился самыми низкими ценами – всего 50 тенге в среднем за килограмм.
|Регион
|Изменение цен на соль
|Средняя цена
на 1 октября
(за кг)
|за
год
|с начала
года
|за
неделю
|Казахстан
|6,70%
|4,30%
|2,40%
|₸68
|Астана
|0%
|-9,40%
|1,30%
|₸77
|Алматы
|24,70%
|23%
|13,80%
|₸91
|Шымкент
|0%
|-5,70%
|0%
|₸50
|Актау
|6,80%
|5%
|0%
|₸63
|Актобе
|12,50%
|10,20%
|12,50%
|₸54
|Атырау
|2,90%
|1,40%
|0%
|₸71
|Жезказган
|-5%
|-5%
|0%
|₸76
|Кокшетау
|4,80%
|4,80%
|3,10%
|₸66
|Караганда
|19,40%
|1,30%
|0%
|₸80
|Қонаев
|0%
|0%
|-1,20%
|₸81
|Костанай
|0%
|0%
|0%
|₸63
|Кызылорда
|3,70%
|3,70%
|0%
|₸56
|Уральск
|-9,10%
|-9,10%
|0%
|₸60
|Усть-Каменогорск
|2,40%
|2,40%
|0%
|₸84
|Павлодар
|13,20%
|13,20%
|0%
|₸77
|Петропавловск
|1,80%
|1,80%
|0%
|₸56
|Семей
|16,40%
|8,30%
|0%
|₸78
|Талдыкорган
|5%
|6,30%
|3,70%
|₸84
|Тараз
|4,60%
|4,60%
|0%
|₸68
|Туркестан
|1,90%
|1,90%
|0%
|₸54
|По данным Бюро национальной статистики
Относительно недорогая соль может создать впечатление, что текущее подорожание никак не скажется на населении. Однако не стоит забывать, что данный продукт используется повсеместно, в том числе и при заготовках на зиму, которые идут полным ходом.
Напомним, ранее в Казахстане был зафиксирован сильный рост цен на другой социально значимый продовольственный товар – куриные яйца.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2169298-sezon-zagotovok-v-kazahstane-vzleteli-ceny-na-sol/
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