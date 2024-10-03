Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пищевая соль сильно подорожала в Казахстане

Опубликовано:

Соль на столе и в ложке
Соль. Иллюстративное фото: pixabay.com

Пока казахстанцы делают заготовки на зиму, в стране резко начала дорожать пищевая соль. Особенно сильно выросли цены в Алматы – сразу на 13,8% за неделю. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В сентябре аналитики зафиксировали нулевую продовольственную инфляцию – в среднем продукты питания в Казахстане за месяц не подорожали и не подешевели. Однако везде есть свои исключения.

Так, согласно данным Бюро национальной статистики, в стране начала дорожать поваренная пищевая соль, которая входит в перечень социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). Всего за неделю цены на нее в среднем по стране взлетели на 2,4%. С начала года подорожание достигло 4,3%, а за год – 6,7%.

Примечательно, что основной вклад в рост цен внесли лишь несколько крупных городов Казахстана. Сильнее всего соль подорожала в Алматы и Актобе – на 13,8% и 12,5% за неделю соответственно.

Также рост цен наблюдался в Талдыкоргане (на 3,7%), Кокшетау (на 3,1%) и в Астане (на 1,3%).

В остальных крупных городах средняя стоимость соли за последнюю неделю в среднем не изменилась. Исключением стал Қонаев, где за последние 7 дней продукт, наоборот, подешевел на 1,2%.

В годовом разрезе лидером по росту цен также стал Алматы – плюс 24,7%. На втором месте оказалась Караганда – плюс 19,4%, а Семей занял третье место – плюс 16,4%.

В Астане стоимость пищевой соли за год в среднем не изменилась. А в Уральске и Жезказгане она снизилась – на 9,1% и 5% соответственно.

Таким образом, с учетом роста цен, самая дорогая поваренная пищевая соль (кроме сорта "Экстра") по состоянию на 1 октября продавалась в Алматы – 91 тенге в среднем за килограмм. Следом идут Талдыкорган и Усть-Каменогорск – по 84 тенге.

В Астане средняя стоимость соли составила 77 тенге, а Шымкент отметился самыми низкими ценами – всего 50 тенге в среднем за килограмм.

Регион Изменение цен на соль Средняя цена
на 1 октября
(за кг)
за
год		 с начала
года		 за
неделю
Казахстан 6,70% 4,30% 2,40% ₸68
Астана 0% -9,40% 1,30% ₸77
Алматы 24,70% 23% 13,80% ₸91
Шымкент 0% -5,70% 0% ₸50
Актау 6,80% 5% 0% ₸63
Актобе 12,50% 10,20% 12,50% ₸54
Атырау 2,90% 1,40% 0% ₸71
Жезказган -5% -5% 0% ₸76
Кокшетау 4,80% 4,80% 3,10% ₸66
Караганда 19,40% 1,30% 0% ₸80
Қонаев 0% 0% -1,20% ₸81
Костанай 0% 0% 0% ₸63
Кызылорда 3,70% 3,70% 0% ₸56
Уральск -9,10% -9,10% 0% ₸60
Усть-Каменогорск 2,40% 2,40% 0% ₸84
Павлодар 13,20% 13,20% 0% ₸77
Петропавловск 1,80% 1,80% 0% ₸56
Семей 16,40% 8,30% 0% ₸78
Талдыкорган 5% 6,30% 3,70% ₸84
Тараз 4,60% 4,60% 0% ₸68
Туркестан 1,90% 1,90% 0% ₸54
По данным Бюро национальной статистики

Относительно недорогая соль может создать впечатление, что текущее подорожание никак не скажется на населении. Однако не стоит забывать, что данный продукт используется повсеместно, в том числе и при заготовках на зиму, которые идут полным ходом.

Напомним, ранее в Казахстане был зафиксирован сильный рост цен на другой социально значимый продовольственный товар – куриные яйца.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2169298-sezon-zagotovok-v-kazahstane-vzleteli-ceny-na-sol/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie