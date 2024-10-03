Пищевая соль сильно подорожала в Казахстане

Пока казахстанцы делают заготовки на зиму, в стране резко начала дорожать пищевая соль. Особенно сильно выросли цены в Алматы – сразу на 13,8% за неделю. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В сентябре аналитики зафиксировали нулевую продовольственную инфляцию – в среднем продукты питания в Казахстане за месяц не подорожали и не подешевели. Однако везде есть свои исключения.

Так, согласно данным Бюро национальной статистики, в стране начала дорожать поваренная пищевая соль, которая входит в перечень социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ). Всего за неделю цены на нее в среднем по стране взлетели на 2,4%. С начала года подорожание достигло 4,3%, а за год – 6,7%.

Примечательно, что основной вклад в рост цен внесли лишь несколько крупных городов Казахстана. Сильнее всего соль подорожала в Алматы и Актобе – на 13,8% и 12,5% за неделю соответственно.

Также рост цен наблюдался в Талдыкоргане (на 3,7%), Кокшетау (на 3,1%) и в Астане (на 1,3%).

В остальных крупных городах средняя стоимость соли за последнюю неделю в среднем не изменилась. Исключением стал Қонаев, где за последние 7 дней продукт, наоборот, подешевел на 1,2%.

В годовом разрезе лидером по росту цен также стал Алматы – плюс 24,7%. На втором месте оказалась Караганда – плюс 19,4%, а Семей занял третье место – плюс 16,4%.

В Астане стоимость пищевой соли за год в среднем не изменилась. А в Уральске и Жезказгане она снизилась – на 9,1% и 5% соответственно.

Таким образом, с учетом роста цен, самая дорогая поваренная пищевая соль (кроме сорта "Экстра") по состоянию на 1 октября продавалась в Алматы – 91 тенге в среднем за килограмм. Следом идут Талдыкорган и Усть-Каменогорск – по 84 тенге.

В Астане средняя стоимость соли составила 77 тенге, а Шымкент отметился самыми низкими ценами – всего 50 тенге в среднем за килограмм.

Регион Изменение цен на соль Средняя цена

на 1 октября

(за кг) за

год с начала

года за

неделю Казахстан 6,70% 4,30% 2,40% ₸68 Астана 0% -9,40% 1,30% ₸77 Алматы 24,70% 23% 13,80% ₸91 Шымкент 0% -5,70% 0% ₸50 Актау 6,80% 5% 0% ₸63 Актобе 12,50% 10,20% 12,50% ₸54 Атырау 2,90% 1,40% 0% ₸71 Жезказган -5% -5% 0% ₸76 Кокшетау 4,80% 4,80% 3,10% ₸66 Караганда 19,40% 1,30% 0% ₸80 Қонаев 0% 0% -1,20% ₸81 Костанай 0% 0% 0% ₸63 Кызылорда 3,70% 3,70% 0% ₸56 Уральск -9,10% -9,10% 0% ₸60 Усть-Каменогорск 2,40% 2,40% 0% ₸84 Павлодар 13,20% 13,20% 0% ₸77 Петропавловск 1,80% 1,80% 0% ₸56 Семей 16,40% 8,30% 0% ₸78 Талдыкорган 5% 6,30% 3,70% ₸84 Тараз 4,60% 4,60% 0% ₸68 Туркестан 1,90% 1,90% 0% ₸54 По данным Бюро национальной статистики

Относительно недорогая соль может создать впечатление, что текущее подорожание никак не скажется на населении. Однако не стоит забывать, что данный продукт используется повсеместно, в том числе и при заготовках на зиму, которые идут полным ходом.

Напомним, ранее в Казахстане был зафиксирован сильный рост цен на другой социально значимый продовольственный товар – куриные яйца.