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Нехватка трехкомнатных квартир случилась на одном из самых недоступных рынков жилья в мире

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Человек открывают ключем дверь квартиры
Квартира. Иллюстративное фото: pixabay.com

Рынок жилья Австралии, один из самых недоступных в мире, столкнулся с острым дефицитом трехкомнатных квартир, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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В Австралии набирает обороты тенденция, когда люди предпенсионного возраста, проживавшие в больших частных домах и воспитывавшие там детей, стремятся сменить "опустевшее гнездо" на более компактное жилье. Однако такие зрелые пары сталкиваются с трудностями, так как трехкомнатные квартиры, на которые они нацелены, оказались в дефиците.

На рынке Сиднея почти в три раза больше двухкомнатных квартир, чем трехкомнатных. Это приводит к значительному росту цен на более просторные квартиры, которые теперь стоят в три раза дороже, чем более мелкие объекты недвижимости. В результате многие зрелые и платежеспособные покупатели либо остаются в своих домах, либо вынуждены конкурировать с молодыми специалистами за трехкомнатные квартиры в престижных жилых комплексах.

"Мы наблюдаем не только нехватку жилья, но и проблему его неэффективного использования, поскольку многие пожилые австралийцы продолжают жить в больших домах", — заявила Нерида Конисби, главный экономист компании Ray White.

По данным переписи населения 2021 года, в Австралии насчитывается около 13 млн пустующих комнат. Большинство австралийцев в возрасте 55 лет и старше проживают в домах с как минимум одной неиспользуемой комнатой, тогда как семьи с детьми испытывают трудности с поиском подходящего жилья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2169165-nehvatka-trehkomnatnyh-kvartir-sluchilas-na-odnom-iz-samyh-nedostupnyh-rynkov-zhilya-v-mire/

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