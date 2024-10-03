Правительство Байдена заявило, что не будет вмешиваться в забастовку докеров

Президент США Джо Байден заявил, что не будет вмешиваться в забастовку работников американских морских портов, требующих повышения заработной платы, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.
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Администрация Джо Байдена продолжает придерживаться позиции невмешательства, не предпринимая мер для прекращения забастовки докеров Международной ассоциации грузчиков, которые покинули свои рабочие места на портах Восточного побережья и побережья Мексиканского залива.
Это решение демонстрирует силу профсоюзов в США, но эксперты предупреждают, что такая позиция правительства может негативно сказаться на рейтинге демократов, особенно среди избирателей, которые планируют голосовать за Камалу Харрис.
Министр транспорта Пит Буттиджич и исполняющая обязанности министра труда Джули Су считают, что ответственность за забастовку лежит на владельцах портов и логистических компаниях. Однако, по мнению аналитиков CNBC, подобный подход может оказаться неблагоприятным для властей.
Экономические последствия забастовки могут привести к сокращению торговли и сбоям в цепочке поставок, что вызовет рост цен. Это, в свою очередь, может вызвать недовольство среди граждан, особенно на фоне предстоящих выборов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2169163-pravitelstvo-baydena-zayavilo-chto-ne-budet-vmeshivatsya-v-zabastovku-dokerov/
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