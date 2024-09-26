Японская иена упала до самого низкого за три недели уровня

Японская иена упала до самого низкого уровня за последние три недели по отношению к доллару США из-за опасений трейдеров, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Курс японской национальной валюты снизился на 0,2%, до отметки 145,04 иен за доллар. Последний раз такой низкий уровень наблюдался 4 сентября.

Несмотря на то, что Федеральная резервная система (ФРС) США на прошлой неделе снизила процентную ставку на полпроцента, председатель ФРС Джером Пауэлл посеял сомнения среди инвесторов относительно скорости принятия дальнейших шагов по смягчению денежно-кредитной политики.

В то же время глава Банка Японии Кадзуо Уэда подтвердил, что японский центральный банк не намерен в ближайшее время повышать ставки.

"Рискованные настроения инвесторов, вызванные значительным снижением ставки ФРС США на прошлой неделе и надеждами на дальнейшее смягчение политики, на время отвлекли внимание от сокращающейся разницы в процентных ставках", — отметила Кэрол Конг, валютный стратег-аналитик из Commonwealth Bank of Australia.

Трейдеры также внимательно следят за выборами нового руководителя правящей партии Японии, которые пройдут в пятницу. Новый лидер с большой вероятностью станет премьер-министром страны, что окажет влияние на дальнейшее экономическое развитие Японии.