Сильный дефицит риса случился в Японии из-за наплыва туристов

В Японии зафиксирован самый значительный дефицит риса за последние годы. Ситуация обострилась из-за наплыва туристов и неблагоприятных погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Рис является основой для большинства традиционных японских блюд, таких как суши, онигири и якитори дон. Однако осенью 2024 года Япония столкнулась с крупнейшим дефицитом риса за последнее десятилетие. Это связывают с неурожаем, вызванным плохой погодой, а также с резким ростом числа туристов на фоне ослабления иены.

Министерство сельского хозяйства США сделало официальное заявление, указав на то, что потребители в США начали активно закупать рис, опасаясь сезонных тайфунов в Японии.

"Летом 2024 года Япония столкнулась с нехваткой риса. В последние три года спрос на продукт опережает его производство, что привело к истощению запасов до самого низкого уровня за 20 лет", — говорится в заявлении американского ведомства.

По данным Министерства сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства Японии, к июню 2024 года частные запасы риса в стране составили 1,56 млн тонн — минимальный уровень за последние годы. Ведомство объяснило рост спроса не только подготовкой к стихийным бедствиям, но и увеличением туристического потока.

Глобальный продовольственный банк Rabobank оценил, что в 2023 году туристы в Японии съели около 19 тысяч тонн риса, а в 2024 году этот показатель вырос до 51 тысячи тонн.

Аналитики также отмечают снижение производства риса в стране. Это связано с тем, что фермеры пожилого возраста уходят на пенсию, а молодежь неохотно идет в эту профессию.