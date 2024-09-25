Китайский юань вырос до самого высокого за последние 16 месяцев уровня

Китайский юань укрепился до самого высокого уровня по отношению к доллару впервые с мая 2023 года, что связано с новыми мерами по поддержке экономики, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Впервые за 16 месяцев курс юаня превысил отметку в 7 юаней за доллар. Это произошло на фоне мер, предпринятых китайским правительством для стимулирования национальной экономики, что повлияло на настроение инвесторов. Снижение процентной ставки чиновниками Федеральной резервной системы США также помогло сдержать рост доллара.

Эксперты прогнозируют, что юань может продолжить рост, если инвесторы начнут переводить свои долларовые активы в местную валюту. В августе уже наблюдался приток капитала в Китай: китайские банки зафиксировали значительный рост продажи иностранной валюты, что произошло впервые за последние 14 месяцев.

Хотя новые меры, в том числе инвестиции в рынок недвижимости, порадовали инвесторов, эксперты полагают, что власти Китая будут придерживаться более осторожной политики. Наблюдатели считают, что правительство постарается избегать чрезмерного укрепления юаня, чтобы не подорвать конкурентоспособность китайского экспорта.