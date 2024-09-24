На сколько подорожали некоторые антибиотики в Казахстане

В Казахстане вдвое вырос спрос на антибиотики – их продажи вернулись к уровню периода пандемии. А цены на некоторые из них растут сильнее, чем на другие лекарства. Подробности читайте на NUR.KZ.

Многие лекарства за последний год заметно подорожали. Согласно данным портала EnergyProm, по итогам августа рост цен на фармацевтические препараты составил 11,6% за год. Для сравнения: общая инфляция в стране равна лишь 8,4%.

Стоит отметить, что подорожание коснулось и антибиотиков. В Казахстане регулярно фиксируют цены лишь на два препарата, но даже так они показывают более внушительный рост цен, чем в среднем остальные лекарства.

Так, "Азитромицин" за год подорожал на 13,6%, а "Флемоксин Солютаб" – сразу на 21,4%.

Рост цен на антибиотики. Инфографика: energyprom.kz

Примечательно, то рост цен происходит на фоне значительного повышения спроса на антибиотики в стране. Как отмечают аналитики, за год их реализация на внутреннем рынке Казахстана выросла вдвое и достигла уровня, который фиксировался во время пандемии коронавируса.

В целом за полгода казахстанцы скупили в аптеках порядка 253 млн упаковок различных препаратов. В денежном выражении это примерно 326,5 млрд тенге.

При этом серьезных причин для такого роста нет: никаких вспышек инфекционных заболеваний в Казахстане не фиксировалось, а количество зараженных коронавирусом находится на минимуме – всего 1,3 тыс. случаев за 7 месяцев текущего года, причем большинство граждан перенесли болезнь в легкой форме.

Единственным заметным всплеском заболеваемости выделяется менингококковая инфекция: за первую половину 2024 года количество случаев ее выявления выросло в 2,3 раза.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане запустили специальное приложение, через которое граждане смогут оставлять жалобы на аптеки из-за слишком высоких цен на лекарства.