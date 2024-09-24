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Власти Китая обнародовали долгожданный пакет мер по поддержке рынка недвижимости

Опубликовано:

Китайский юань
Китайский юань. Иллюстративное фото: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images

Власти Китая обнародовали масштабный пакет мер поддержки ослабленного рынка недвижимости, который находится в кризисе на протяжении нескольких лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Народный банк Китая снизит процентные ставки по существующим ипотечным кредитам для индивидуальных заемщиков на 0,5 процентных пункта. Кроме того, минимальный размер первоначального взноса при покупке второго жилья будет уменьшен с 25% до 15%, что является историческим минимумом.

Эксперты отмечают, что такие меры подчеркивают серьезность намерений властей по борьбе с замедлением экономического роста Китая, вызванного кризисом на рынке недвижимости.

Представитель Народного банка Китая не уточнил, будет ли программа рефинансирования ипотеки применяться только к покупателям первого жилья или также к покупателям второго жилья. На данный момент ставки по ипотеке для покупателей второго жилья в Китае значительно выше, чем для тех, кто покупает первое жилье.

Ранее экономисты крупнейших мировых банков, таких как UBS Group AG, JP Morgan Chase и Bank of America, предсказывали, что Китай не сможет достичь целевого показателя роста экономики в этом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2165185-vlasti-kitaya-obnarodovali-dolgozhdannyy-paket-mer-po-podderzhke-rynka-nedvizhimosti/

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