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FT: Крупнейшие мировые банки объявят о готовности поддерживать ядерную энергетику

Опубликовано:

АЭС
АЭС. Иллюстративное фото: pixabay.com

Крупнейшие мировые банки выразят готовность усилить поддержку ядерной энергетики, что может стимулировать строительство новых АЭС по всему миру, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Четырнадцать ведущих банков и финансовых учреждений, включая Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citi, Morgan Stanley и Goldman Sachs, объявят о своей поддержке плана по увеличению мировых мощностей ядерной энергетики в три раза к 2050 году. Ожидается, что официальное заявление будет сделано 23 сентября.

Хотя детали поддержки пока не раскрыты, эксперты в сфере ядерной энергетики считают, что это станет важным сигналом для отрасли. Демонстрация готовности финансового сектора поддерживать атомную энергетику может ускорить переход к низкоуглеродным источникам энергии.

Высокая стоимость и сложность финансирования ядерных проектов остаются основными препятствиями для строительства новых АЭС. Эти факторы значительно замедлили рост ядерной энергетики в западных странах после активного строительства АЭС в 1970-х и 1980-х годах.

"Поддержка банков может стать переломным моментом для развития ядерной энергетики на глобальном уровне", — заявил Джордж Боровас, глава ядерной практики юридической фирмы Hunton Andrews Kurth и член правления Всемирной ядерной ассоциации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2164677-ft-krupneyshie-mirovye-banki-obyavyat-o-gotovnosti-podderzhivat-yadernuyu-energetiku/

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