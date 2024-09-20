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Повышенный спрос на ювелирные изделия в Индии спровоцировал рост цен на золото в мире

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золотые слитки и евро
Золото и деньги. Иллюстративное фото: pixabay.com

Повышенный спрос на ювелирные изделия из золота в Индии в августе 2024 года вызвал рост мировых цен на золотые слитки, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Согласно данным правительства Индии, в августе 2024 года импорт золота достиг рекордного уровня в 10,06 млрд долларов. По оценке консалтинговой компании Metals Focus, в страну было ввезено около 131 тонны золотых слитков.

Спрос на золото значительно увеличился после того, как в конце июля 2024 года правительство Индии снизило импортные пошлины на золото на 9 процентных пунктов. Это привело к всплеску покупательской активности, так как потребители увидели возможность выгодно инвестировать. Ранее высокие цены на золото отпугивали покупателей, но теперь интерес к нему возрос.

Продажи ювелирных изделий из золота также увеличились. Рам Раймалани, глава ювелирного магазина MK Jewels, заявил, что в 2024 году продажи могут вырасти на 40% по сравнению с прошлым годом.

Однако повышенный спрос на золото в Индии привёл к росту мировых цен на слитки. По данным Всемирного золотого совета, Индия является вторым по величине рынком золотых слитков и монет в мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2163825-povyshennyy-spros-na-yuvelirnye-izdeliya-v-indii-sprovociroval-rost-cen-na-zoloto-v-mire/

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