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Премьер Италии Мелони заявила, что ЕС не должен полностью отказывать от бензиновых авто

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Джорджа Мелони
Джорджа Мелони. Фото: twitter.com/GiorgiaMeloni

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони подвергла критике план ЕС по отказу от автомобилей с бензиновыми двигателями, назвав его разрушительным, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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С 2035 года Евросоюз планирует запретить продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Мелони заявила, что этот план будет разрушительным для экономики ЕС и пообещала инициировать его пересмотр в Брюсселе.

Выступая перед представителями итальянской промышленной ассоциации Confindustria, Мелони отметила, что перевод автомобильного рынка ЕС на электромобили в течение следующего десятилетия не является разумным шагом.

"Зеленый переход не должен сопровождаться массовым уничтожением рабочих мест и ликвидацией промышленных линий, которые обеспечивают доходы и занятость в странах ЕС", — подчеркнула Мелони.

Ее критика прозвучала на фоне усиливающихся призывов со стороны Италии, Германии и ряда восточноевропейских стран, включая Чехию, к пересмотру правил ЕС по выбросам для автомобилей, которые фактически означают запрет на продажу новых двигателей внутреннего сгорания к 2035 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2163418-premer-italii-meloni-zayavila-chto-es-ne-dolzhen-polnostyu-otkazyvat-ot-benzinovyh-avto/

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