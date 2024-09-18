Известный инвестор Рэй Далио высказался о снижении процентной ставки в США

Известный инвестор Рэй Далио заявил, что снижение процентной ставки на четверть пункта может стать разумным решением чиновников из Федеральной резервной системы США, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Основатель Bridgewater Associates отметил, что текущая экономическая ситуация в США, вероятно, не требует значительного снижения ставки от ФРС. Ожидается, что чиновники могут объявить о снижении ставки уже на этой неделе.

"ФРС должна удерживать ставки на достаточно высоком уровне, чтобы обеспечить кредиторам реальную доходность, но при этом не поднимать их настолько, чтобы создать проблемы для должников", — сказал Далио.

Предполагается, что ФРС снизит процентные ставки после того, как более года удерживала их на самом высоком уровне за последние два десятилетия. Однако мнения инвесторов и аналитиков разделились: некоторые ожидают снижение на четверть пункта, другие — на полпункта, поскольку ФРС стремится к более мягкой экономической политике.