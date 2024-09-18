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Россия обогнала Казахстан по общему росту цен

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Деньги. Рубли, тенге, доллары, евро.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По итогам августа инфляция в ЕАЭС установилась на уровне 8,5%. "Лидером" по росту цен стала Россия – 9,1%. А в Казахстане этот показатель составил 8,4%. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В последние месяцы на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "лидером" по росту цен всегда был Казахстан. В июне ситуация изменилась, и до сих пор "лидерство" приходилось делить с Россией.

По итогам августа, как сообщает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), Россия прочно закрепилась на первом месте с инфляцией в 9,1% за год. В других странах-участниках ЕАЭС темпы роста цен на товары и услуги оказались следующими:

Примечательно, что в месячной динамике никаких изменений нет. Здесь по-прежнему Казахстан остается "лидером" – 0,6%. В России прирост составил 0,2%, а в Армении – 0,1%.

В Кыргызстане и Беларуси наблюдается дефляция, то есть снижение цен – на 0,3% и 0,1% соответственно.

Инфляция в странах ЕАЭС
Инфляция в ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Если рассматривать рост цен в отдельных категориях, то "лидерство" России не окажется абсолютным. Она отличилась только в продовольственной инфляции – 9,7%.

А вот в сфере непродовольственных товаров и платных услуг "лидером" остался Казахстан. Первые подорожали на 7,7% за год, а вторые – на 13,6%. Для сравнения: в России непродовольственные товары стали дороже на 6,1%, а платные услуги – на 11,7%.

Инфляция в странах ЕАЭС
Инфляция в ЕАЭС. Источник: Евразийская экономическая комиссия

Впрочем, важно отметить тот факт, что в целом инфляция в Казахстане постепенно снижается, а предыдущее ускорение темпов роста цен, которое наблюдалось в июле, не стало тенденцией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2162689-rossiya-obognala-kazahstan-po-obshchemu-rostu-cen/

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