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Глава ВТО заявила, что миру необходимо ценообразование на выбросы углерода

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Выбросы промышленных предприятий
Выбросы. Иллюстративное фото: Unsplash/chris leboutillier

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала призвала к разработке глобальной политики ценообразования на выбросы углерода, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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ВТО планирует работать над международной системой ценообразования совместно с Международным валютным фондом (МВФ), Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ООН.

Оконджо-Ивеала подчеркнула необходимость этих мер в свете недавнего внедрения механизма корректировки углеродных границ ЕС. Этот механизм, разработанный в 2023 году, требует от экспортеров уплаты сбора, размер которого соответствует цене углерода в ЕС.

Сбор будет применяться к выбросам определенных углеродоемких товаров, таких как сталь, цемент и удобрения, и вступит в силу в 2026 году. Цель состоит в создании равных условий для производителей из ЕС, которые уже платят за выбросы в рамках системы торговли квотами, и иностранных экспортеров из стран с более низкими ценами на углерод.

Оконджо-Ивеала отметила, что к 2026 году международные организации могут столкнуться с жалобами от различных сторон, поэтому необходимо заранее подготовиться к таким вызовам.

Несмотря на признание усилий ЕС в борьбе с изменением климата, она выразила опасения, что действия блока могут привести к сбоям в работе мировых торговых путей, что негативно скажется на экономическом росте.

По словам Оконджо-Ивеала, в мире существует 78 различных механизмов ценообразования и налогообложения выбросов углерода, и ВТО предстоит изучить различные подходы, чтобы обеспечить взаимовыгодные условия для всех сторон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2161797-glava-vto-zayavila-chto-miru-neobhodimo-cenoobrazovanie-na-vybrosy-ugleroda/

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