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Власти Китая пригрозили США контрмерами из-за закона, ограничивающего компании из Гонконга

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Флаги США и Китая
Флаги США и Китая. Иллюстративное фото: Michael Mcdonald/EyeEm via Getty Images

Власти Китая угрожают принять ответные меры в отношении США из-за законопроекта, который может привести к закрытию представительств компаний из Гонконга в США, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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На этой неделе американские законодатели приняли двухпартийный законопроект, который в конечном итоге может привести к закрытию торговых представительств компаний из Гонконга в США, что вызвало резкое осуждение со стороны китайского правительства.

Закон о сертификации Гонконгского экономического и торгового представительства (HKETO) был принят Палатой представителей США во вторник подавляющим большинством голосов.

Если законопроект будет принят Сенатом и подписан президентом, госсекретарь США должен будет ежегодно пересматривать привилегии, изъятия и иммунитеты, предоставленные торговым представительствам из Гонконга.

В случае если госсекретарь определит, что учреждение недостаточно автономно от китайского правительства, оно должно будет прекратить свою деятельность на территории США. В ответ на это Пекин обвинил США в политизации обычного экономического сотрудничества и попытке сдержать развитие Гонконга.

"Китай призывает США прекратить продвижение этого законопроекта, чтобы предотвратить дальнейший ущерб стабильности и росту китайско-американских отношений. В противном случае Китай примет жесткие и решительные контрмеры", — заявил представитель китайского правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2160481-vlasti-kitaya-prigrozili-ssha-kontrmerami-iz-za-zakona-ogranichivayushchego-kompanii-iz-gonkonga/

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