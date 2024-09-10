Цены на нефть обвалились ниже 70 долларов впервые с 2021 года

Нефть Brent торгуется ниже уровня 70 долларов впервые с 20 декабря 2021 года, сообщает портал РБК. Стоимость фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE упала до 69,72 долларов за баррель.

По информации сайта, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,95% - до 69,72 долларов за баррель. Сообщается, что нефть Brent торгуется ниже уровня 70 долларов впервые с 20 декабря 2021 года.

Нефтяные котировки потеряли 10% на прошлой неделе, и продолжила падение на этой. По данным экспертов, влияние на цены оказали несколько причин. Одна из них - статистика по замедлению экономик США и Китая. Кроме того, негативно на рынок повлияли ожидания восстановления добычи нефти в Ливии.

По имеющимся прогнозам, цена на нефть марки Brent может достигнуть 50- 60 долларов за баррель. Одним из факторов стало то, что страны-участницы нефтяного альянса ОПЕК+ отложили на два месяца планы по увеличению объемов добычи нефти. Секретариат ОПЕК подтвердил, что восемь стран продолжат придерживаться обязательств по сокращению добычи на 2,2 млн баррелей в день. Сообщается также, что поэтапный отказ от ограничений начнется в декабре 2024 года и продлится до ноября 2025 год.

К слову, недавно заявление по соглашению ОПЕК+ сделали в Минэнерго. Казахстан намерен компенсировать перепроизводство нефти в рамках соглашению ОПЕК+, включая и перевыполнение плана в июле.

Напомним, в апреле прошлого года стало известно, что Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ планирует дополнительно сократить добычу нефти, начиная с мая 2023 года.

В сентябре прошлого года в Минэнерго сообщили, что подтвержденные запасы по нефти в Казахстане составляют 113,2 млрд баррелей (15,5 млрд тонн), газа - 3,7 трлн куб. м, а также ресурсный потенциал (не разведанный) условного топлива составляет порядка 76 млрд тонн.

А в конце ноября сообщалось, что Казахстан дополнительно сократит добычу нефти на 82 тыс. баррелей в сутки с 1 января до конца марта 2024 года в координации с рядом стран-участниц ОПЕК+.

В апреле этого года в Минэнерго Казахстана объяснили, почему в марте Казахстан превысил обязательства ОПЕК+ по добыче нефти на 131 тысячу баррелей в сутки. В начале лета стало известно, что страны ОПЕК+ продлили нефтяную сделку до третьего квартала 2025 года - сохранились действующие квоты для всех стран, кроме ОАЭ.

Добавим, что согласно официальному сайту ОПЕК, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - это постоянная межправительственная организация, созданная на Багдадской конференции 10-14 сентября 1960 года Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой. Она создавалась в целях контроля квот добычи на нефть.

На сегодня в ОПЕК входят 12 государств: Алжир, Ангола, Эквадор, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла.

С 2016 года действует формат ОПЕК+, когда в обсуждении о сокращении добычи нефти участвуют все страны ОПЕК, а также Россия, Казахстан и Азербайджан.