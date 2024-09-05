Камала Харрис анонсировала новый налог для богатых американцев

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис предложила ввести налог в размере 28% для людей с годовым доходом от 1 млн долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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План Харрис по введению дополнительного налога на долгосрочный прирост капитала для богатых американцев является более мягкой мерой по сравнению с 39,6%-ным налогом, который президент Джо Байден планировал ввести в ближайшем будущем.

"Мы будем облагать налогом прирост капитала по ставке, которая поощряет инвестиции в американских новаторов и основателей малого бизнеса", — заявила Харрис.

В настоящее время долгосрочный прирост капитала, или активы, удерживаемые более одного года, облагаются налогом по максимальной ставке 20%.

Это заявление Харрис знаменует собой редкое расхождение с экономической политикой Джо Байдена. Эксперты отмечают, что команда Харрис стремится представить её одновременно как дружелюбное лицо для бизнеса, а также как борца с корпоративной жадностью и защитника среднего класса.