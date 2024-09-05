Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Эксперты: Состояние самых богатых людей мира достигнет 9,5 трлн долларов к 2030 году

Опубликовано:

Доллары США
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Эксперты консалтинговой компании Deloitte заявили, что к 2030 году состояние самых богатых семей мира может достичь 9,5 трлн долларов США, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По оценкам Deloitte, к 2030 году состояние сверхбогатых семей, вероятно, вырастет до 9,5 трлн долларов США. Это связано с тем, что семейные офисы будут развиваться и трансформироваться в хедж-фонды, которые начнут активно конкурировать друг с другом.

Ожидаемый рост капитала составит 73% по сравнению с текущими 5,5 трлн долларов, которые находятся под управлением семейных офисов самых богатых кланов. Также прогнозируется, что число инвестиционных фирм, обслуживающих сверхбогатых клиентов, увеличится на треть за тот же период.

Из-за роста неравенства в распределении богатства и упрощения процесса открытия семейных офисов, такие офисы постепенно будут трансформироваться в хедж-фонды и привлекать сотрудников из числа профессиональных инвесторов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2157460-eksperty-sostoyanie-samyh-bogatyh-lyudey-mira-dostignet-9-5-trln-dollarov-k-2030-godu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie