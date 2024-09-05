Эксперты: Состояние самых богатых людей мира достигнет 9,5 трлн долларов к 2030 году

Эксперты консалтинговой компании Deloitte заявили, что к 2030 году состояние самых богатых семей мира может достичь 9,5 трлн долларов США, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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По оценкам Deloitte, к 2030 году состояние сверхбогатых семей, вероятно, вырастет до 9,5 трлн долларов США. Это связано с тем, что семейные офисы будут развиваться и трансформироваться в хедж-фонды, которые начнут активно конкурировать друг с другом.

Ожидаемый рост капитала составит 73% по сравнению с текущими 5,5 трлн долларов, которые находятся под управлением семейных офисов самых богатых кланов. Также прогнозируется, что число инвестиционных фирм, обслуживающих сверхбогатых клиентов, увеличится на треть за тот же период.

Из-за роста неравенства в распределении богатства и упрощения процесса открытия семейных офисов, такие офисы постепенно будут трансформироваться в хедж-фонды и привлекать сотрудников из числа профессиональных инвесторов.