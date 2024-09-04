Эксперты: Китай может не достичь целей по экономическому росту в 2024 году

Инвестиционные банки снизили прогнозы роста экономики Китая, полагая, что Пекин рискует не достичь целевого показателя в 5%, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Bank of America понизил прогноз до 4,8% с 5%, а канадский инвестиционный банк TD Securities — до 4,7% с 5,1%. Эти шаги последовали за снижением прогноза UBS на прошлой неделе и серией аналогичных пересмотров летом.

Экономисты Citi на этой неделе предупредили, что официальный целевой показатель роста Пекина, который является самым низким за последние десятилетия и составляет около 5%, может оказаться под угрозой, что усиливает растущую обеспокоенность относительно траектории развития экономики Китая.

В настоящее время власти сталкиваются с затяжным замедлением роста в секторе недвижимости, а также со слабым доверием потребителей и инвесторов.

На протяжении десятилетий рост ВВП Китая стабильно соответствовал правительственным целям, которые традиционно объявляются на ежегодном заседании парламента в начале года. Однако после пандемии COVID-19 и строгих ограничительных мер, действовавших в стране, правительству стало сложнее достигать заданных показателей.