Хедж-фонд вместо поездов: компании в Японии меняют направление работы из-за сокращения населения

Сокращение численности населения в Японии побуждает компании, занимающиеся пассажирскими перевозками, осваивать новые направления, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Японская компания Ryobi Holding, обслуживающая пассажирские маршруты в сельской местности, планирует создать хедж-фонд для финансирования технологий искусственного интеллекта, чтобы справиться с резким сокращением численности населения за пределами Токио. Ожидается, что хедж-фонд будет запущен в начале 2025 года.

Компания Ryobi была основана 114 лет назад для строительства короткой железной дороги, соединяющей города и деревни в префектуре Окаяма, расположенной между Осакой и Хиросимой.

Сегодня компания находится на передовой демографического кризиса страны, так как в сельской местности живет все меньше активных людей, пользующихся общественным транспортом.

Более 30% жителей префектуры Окаяма — это люди в возрасте 65 лет и старше. Несколько городов в Окаяме рискуют исчезнуть к 2050 году из-за сокращения населения.