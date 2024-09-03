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Хедж-фонд вместо поездов: компании в Японии меняют направление работы из-за сокращения населения

Опубликовано:

Япония
Япония. Иллюстративное фото: Takashi Aoyama/Getty Images

Сокращение численности населения в Японии побуждает компании, занимающиеся пассажирскими перевозками, осваивать новые направления, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Японская компания Ryobi Holding, обслуживающая пассажирские маршруты в сельской местности, планирует создать хедж-фонд для финансирования технологий искусственного интеллекта, чтобы справиться с резким сокращением численности населения за пределами Токио. Ожидается, что хедж-фонд будет запущен в начале 2025 года.

Компания Ryobi была основана 114 лет назад для строительства короткой железной дороги, соединяющей города и деревни в префектуре Окаяма, расположенной между Осакой и Хиросимой.

Сегодня компания находится на передовой демографического кризиса страны, так как в сельской местности живет все меньше активных людей, пользующихся общественным транспортом.

Более 30% жителей префектуры Окаяма — это люди в возрасте 65 лет и старше. Несколько городов в Окаяме рискуют исчезнуть к 2050 году из-за сокращения населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2156487-hedzh-fond-vmesto-poezdov-kompanii-v-yaponii-menyayut-napravlenie-raboty-iz-za-sokrashcheniya-naseleniya/

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