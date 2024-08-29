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Эксперты: Женщины Японии зарабатывают меньше мужчин, несмотря на требования властей

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Женщина в Токио
Женщина в Токио. Иллюстративное фото: PHILIP FONG/AFP via Getty Images

Анализ показал, что женщины в Японии не стали зарабатывать больше, несмотря на требование раскрывать информацию о гендерном разрыве в оплате труда, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Правительство Японии в 2022 году ввело требование для крупнейших работодателей страны раскрывать информацию о разнице в уровне оплаты труда мужчин и женщин.

Эта мера была предпринята для укрепления экономических прав и возможностей женщин. Также правительство стремилось привлечь больше женщин-домохозяек на рынок труда, поскольку сокращение населения требует увеличения числа работающих жителей.

Однако данные показывают, что одного требования раскрывать информацию о зарплатах недостаточно для изменения ситуации. Эксперты Bloomberg проанализировали данные, предоставленные по состоянию на 15 августа. Только 70 из 100 крупнейших компаний Японии с самой высокой капитализацией публично раскрыли данные о гендерном разрыве в оплате труда. Выяснилось, что лишь в одной компании женщины стали зарабатывать значительно больше.

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития за 2022 год, гражданка Японии, работавшая полный рабочий день, зарабатывала примерно на 21% меньше, чем ее коллеги-мужчины. В Великобритании этот разрыв составлял 14%, а в Дании — менее 6%.

В Японии традиционные гендерные роли мужчин и женщин укоренены сильнее, чем в других развитых странах. Число женщин, занимающих позиции топ-менеджеров, в Японии остается очень низким.

Йоко Оотсу, старший сотрудник бюро по вопросам равной занятости Минтруда Японии, отметила, что низкие зарплаты женщин могут сделать Японию менее привлекательной для иностранных работников, в которых страна остро нуждается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2154811-eksperty-zhenshchiny-yaponii-zarabatyvayut-menshe-muzhchin-nesmotrya-na-trebovaniya-vlastey/

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