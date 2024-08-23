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Эксперты: Богатые люди стали чаще брать кредиты под залог предметов искусства

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Мужчина считает доллары США
Доллары в руках мужчины. Иллюстративное фото: Viktoria Korobova / Getty Images

Богатые люди со всего мира стали чаще брать кредиты под залог дорогостоящих предметов искусства. Тенденция наблюдается в течение последних пяти лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Крупнейшие банки мира все чаще сталкиваются с ситуациями, в которых клиенты выбирают использовать в качестве залога дорогостоящие произведения искусства. Общая стоимость кредитов, взятых под залог произведений искусства, в 2019 году составляла 20 млрд долларов. Ожидается, что к концу 2024 года этот показатель составит 36 млрд долларов.

Адриано Пичинати ди Торчелло, глобальный координатор по искусству и финансам компании Deloitte, отметил, что кредиты под залог предметов искусства позволяют клиентам банков спокойно получить финансирование, даже в условиях нестабильности рынков.

Bank of America и Citigroup сформировали целые команды, работающие с владельцами дорогостоящих коллекций произведений искусства. По данным Bank of America, объем кредитов, взятых под залог произведений искусства, вырос почти на 15% за последний год.

"Искусство является очень стабильным активом в долгосрочной перспективе по сравнению с другими активами, поскольку оно меньше подвержено волатильности", — заявила Фотини Ксидас, глава отдела финансирования предметов искусства в Citi Private Bank.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2152462-eksperty-bogatye-lyudi-stali-chashche-brat-kredity-pod-zalog-predmetov-iskusstva/

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