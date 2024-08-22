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Власти Китая выразили недовольство пошлинами ЕС против производителей электрокаров

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Электромобиль подключен к зарядному устройству
Электромобиль. Иллюстративное фото: Seksan Mongkhonkhamsao/Getty Images

Правительство Китая выразило недовольство в отношении Евросоюза из-за высоких пошлин на импорт китайских автомобилей, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Представитель Министерства торговли Китая заявил, что Пекин по-прежнему считает расследование Евросоюза по поводу субсидий, предоставленных китайским производителям электромобилей, предвзятым, и обвинил ЕС в содействии недобросовестной конкуренции.

"Китай примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний", — подчеркнул представитель министерства.

На этой неделе Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, ввела новые пошлины на автомобили Tesla, которые поставляются в Евросоюз из США. Размер пошлин составил 9%, что значительно ниже ранее ожидавшегося уровня в 20,8%.

В июне ЕС ввел пошлины в размере 10% на электромобили, импортируемые из Китая. Это произошло из-за опасений блока относительно того, что субсидии китайской электромобильной промышленности искажают конкуренцию на европейском рынке.

В ответ на эти меры Министерство торговли Китая заявило, что и правительство, и представители китайской индустрии электромобилей предоставили десятки тысяч страниц юридических документов, доказывающих, что субсидии не оказывают влияния на рынок электромобилей в ЕС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2151933-vlasti-kitaya-vyrazili-nedovolstvo-poshlinami-es-protiv-proizvoditeley-elektrokarov/

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