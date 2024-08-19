С кем Казахстан делит лидерство по инфляции в ЕАЭС

В июле инфляция в Казахстане ускорилась. Похожая ситуация наблюдается и в России. Обе страны теперь делят первые два места по темпам роста цен на товары и услуги в ЕАЭС. Подробности читайте на NUR.KZ.
В июле впервые за полтора года в Казахстане было зафиксировано увеличение годового показателя инфляции – на 0,2 процентных пункта, до 8,6%. Главным "виновником" ускорения стала сфера платных услуг.
При этом, как отмечает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), рост цен ускорился не только в Казахстане, но и в соседней России.
В целом по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) инфляция, как и в Казахстане, составила 8,6% за год. На первом месте по приросту оказалась Россия – 9,1%. Следом идет Казахстан, а третье место досталось Беларуси с ростом цен на 5,5% за год. В Кыргызстане инфляция составила 4,1%, а в Армении – лишь 1,4%.
При этом в месячной динамике в Кыргызстане и Армении наблюдалась дефляция, то есть снижение цен – на 0,1% и 0,4% соответственно. В Беларуси цены "замерли", в Казахстане их рост составил 0,7%, а в России – 1,1%.
|Страна
|Рост цен на товары и услуги в июле 2024 года
|к июню 2024 года
|к июлю 2023 года
|ЕАЭС
|1,0%
|8,6%
|Казахстан
|0,7%
|8,6%
|Армения
|-0,4%
|1,4%
|Беларусь
|0,0%
|5,5%
|Кыргызстан
|-0,1%
|4,1%
|Россия
|1,1%
|9,1%
|По данным Евразийской экономической комиссии
Стоит отметить, что Россию нельзя назвать "абсолютным" лидером по годовому росту цен в ЕАЭС. Страна опередила всех только по продуктовой инфляции – 9,7% за год.
Казахстан отличился самым высоким ростом цен на платные услуги – 14,5%, а Кыргызстан – подорожанием на 7,4% за год непродовольственных товаров.
Таким образом, Казахстан перестал быть "абсолютным" лидером по темпам роста цен в ЕАЭС, как это было в последние месяцы. Однако это не отменяет того факта, что инфляция в стране за последний месяц заметно ускорилась.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2150565-s-kem-kazahstan-delit-liderstvo-po-inflyacii-v-eaes/