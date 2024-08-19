С кем Казахстан делит лидерство по инфляции в ЕАЭС

В июле инфляция в Казахстане ускорилась. Похожая ситуация наблюдается и в России. Обе страны теперь делят первые два места по темпам роста цен на товары и услуги в ЕАЭС. Подробности читайте на NUR.KZ.

В июле впервые за полтора года в Казахстане было зафиксировано увеличение годового показателя инфляции – на 0,2 процентных пункта, до 8,6%. Главным "виновником" ускорения стала сфера платных услуг.

При этом, как отмечает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), рост цен ускорился не только в Казахстане, но и в соседней России.

В целом по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) инфляция, как и в Казахстане, составила 8,6% за год. На первом месте по приросту оказалась Россия – 9,1%. Следом идет Казахстан, а третье место досталось Беларуси с ростом цен на 5,5% за год. В Кыргызстане инфляция составила 4,1%, а в Армении – лишь 1,4%.

При этом в месячной динамике в Кыргызстане и Армении наблюдалась дефляция, то есть снижение цен – на 0,1% и 0,4% соответственно. В Беларуси цены "замерли", в Казахстане их рост составил 0,7%, а в России – 1,1%.

Страна Рост цен на товары и услуги в июле 2024 года к июню 2024 года к июлю 2023 года ЕАЭС 1,0% 8,6% Казахстан 0,7% 8,6% Армения -0,4% 1,4% Беларусь 0,0% 5,5% Кыргызстан -0,1% 4,1% Россия 1,1% 9,1% По данным Евразийской экономической комиссии

Стоит отметить, что Россию нельзя назвать "абсолютным" лидером по годовому росту цен в ЕАЭС. Страна опередила всех только по продуктовой инфляции – 9,7% за год.

Казахстан отличился самым высоким ростом цен на платные услуги – 14,5%, а Кыргызстан – подорожанием на 7,4% за год непродовольственных товаров.

Таким образом, Казахстан перестал быть "абсолютным" лидером по темпам роста цен в ЕАЭС, как это было в последние месяцы. Однако это не отменяет того факта, что инфляция в стране за последний месяц заметно ускорилась.