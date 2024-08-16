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Японский индекс Nikkei 225 вырос на 3% после резкого падения рынка

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Японский фондовый рынок
Японский фондовый рынок. Иллюстративное фото: Ohsumi/Getty Images

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 3%, став лидером роста в Азии. На этом фоне опасения инвесторов по поводу возможной рецессии значительно снизились, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Индекс Nikkei 225 поднялся более чем на 3% после того, как последние данные об экономической активности в Японии ослабили опасения инвесторов по поводу возможной рецессии.

Розничные продажи в США выросли на 1% в июле, что значительно превзошло прогноз по Dow Jones, аналитики ожидали рост всего на 0,3%. Еженедельные заявки на пособие по безработице также снизились за неделю.

"Сегодняшние данные по розничным продажам напоминают нам, что экономике США ничего не угрожает. Экономическое развитие замедлилось, но, похоже, в ближайшее время нам не стоит ожидать рецессии", — написала в четверг главный экономист Wolfe Research Стефани Рот.

В Азии внутренний экспорт Сингапура без учета нефти в июле вырос на 15,7% в годовом исчислении, по сравнению со снижением на 8,8% в июне и значительно превзойдя ожидания аналитиков, которые предсказывали рост всего на 1,2%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2149735-yaponskiy-indeks-nikkei-225-vyros-na-3-posle-rezkogo-padeniya-rynka/

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