Эксперты заявили, что Японии понадобится больше времени для восстановления экономики

Эксперты заявили, что Японии понадобится время для повышения процентной ставки, учитывая, что иена демонстрирует укрепление, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Банк Японии будет придерживаться более осторожного подхода к повышению процентной ставки, чтобы избежать слишком быстрого укрепления иены после недавних потрясений на мировом рынке, говорится в недавней заметке Fitch Solutions.

"Мы ожидаем, что Банк Японии применит более осторожный подход и повысит ставку всего на 25 базисных пунктов в этом году, что ниже нашего предыдущего прогноза в 50 базисных пунктов", — заявили аналитики.

Повышение процентной ставки Банком Японии привело к замедлению торговли иеной, что, в свою очередь, повлияло на резкую распродажу на мировых рынках, случившуюся в прошлый понедельник.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 12%, зафиксировав худший день с 1987 года. С тех пор индекс резко восстановился и значительно превысил уровень, предшествовавший падению в прошлый понедельник.

После нестабильности на рынке заместитель управляющего Банка Японии Учида Шиничи опубликовал заявление, в котором подтвердил, что банк не будет повышать процентные ставки в условиях рыночной нестабильности.