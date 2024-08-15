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Эксперты заявили, что Японии понадобится больше времени для восстановления экономики

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Японский фондовый рынок
Японский фондовый рынок. Фото: KAZUHIRO NOGI/AFP via Getty Images)

Эксперты заявили, что Японии понадобится время для повышения процентной ставки, учитывая, что иена демонстрирует укрепление, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Банк Японии будет придерживаться более осторожного подхода к повышению процентной ставки, чтобы избежать слишком быстрого укрепления иены после недавних потрясений на мировом рынке, говорится в недавней заметке Fitch Solutions.

"Мы ожидаем, что Банк Японии применит более осторожный подход и повысит ставку всего на 25 базисных пунктов в этом году, что ниже нашего предыдущего прогноза в 50 базисных пунктов", — заявили аналитики.

Повышение процентной ставки Банком Японии привело к замедлению торговли иеной, что, в свою очередь, повлияло на резкую распродажу на мировых рынках, случившуюся в прошлый понедельник.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 12%, зафиксировав худший день с 1987 года. С тех пор индекс резко восстановился и значительно превысил уровень, предшествовавший падению в прошлый понедельник.

После нестабильности на рынке заместитель управляющего Банка Японии Учида Шиничи опубликовал заявление, в котором подтвердил, что банк не будет повышать процентные ставки в условиях рыночной нестабильности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2149236-eksperty-zayavili-chto-yaponii-ponadobitsya-bolshe-vremeni-dlya-vosstanovleniya-ekonomiki/

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