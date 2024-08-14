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Эксперты рассказали, в чем может быть причина ужесточения правил для иностранных студентов в богатых странах

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Студенты в аудитории
Студенты на занятиях. Иллюстративное фото: Supersizer/Getty Images

Богатые страны ужесточают иммиграционные правила для иностранных студентов, несмотря на экономическую выгоду от привлечения молодежи из-за рубежа, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Иностранные студенты, которые долгое время были основным источником дохода для университетов и колледжей в странах с развитой экономикой, сталкиваются с многочисленными препятствиями, поскольку правительства стремятся ограничить растущую иммиграцию за счет студентов.

В Великобритании, одном из крупнейших в мире направлений для иностранных студентов, оппозиционная Лейбористская партия пообещала сохранить запрет на въезд супругов иностранных студентов. В Нидерландах крайне правая коалиция также предложила ограничить доступ иностранных студентов в голландские университеты.

В Канаде, где каждый 40-й житель является иностранным студентом, правительственные меры заставляют колледжи закрывать программы по приему иностранцев. А в Австралии, где это соотношение еще выше — один к 33, правительство предложило ограничить количество иностранных студентов в университетах.

Влияние этих мер уже ощущается — совокупные данные по визам за первый квартал 2024 года показали, что объемы выдачи виз в Великобританию, Канаду и Австралию снизились на 20–30% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила компания IDP Education, занимающаяся услугами по трудоустройству и тестированию студентов.

"Студенты — самая легкая для контроля группа с точки зрения численности, поэтому они — номер один в списке ужесточения иммиграционных правил, а университеты не являются особо влиятельными избирательными округами, поэтому к ним легче применить регулирование", — сказал Эндрю Нортон, профессор практики политики высшего образования в Австралийском национальном университете в Канберре.

По данным компании Holon IQ, международное образование — это глобальный бизнес стоимостью около 200 млрд долларов, а крупнейшими игроками являются Великобритания, Канада и Австралия.

Индустрия приносит странам экономические выгоды, выходящие за рамки платы за обучение, поскольку студенты также тратятся на проживание и повседневные расходы, а после учебы часто становятся полноценными участниками рынка труда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2148792-eksperty-rasskazali-v-chem-mozhet-byt-prichina-uzhestocheniya-pravil-dlya-inostrannyh-studentov-v-bogatyh-stranah/

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