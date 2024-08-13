Инвестиции Германии в Китай резко выросли в 2024 году

Инвестиции Германии в экономику Китая резко выросли в 2024 году, несмотря на заявления немецких властей о стремлении к диверсификации, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Прямые инвестиции Германии в Китай значительно увеличились в этом году, что свидетельствует о том, что компании крупнейшей экономики Европы игнорируют призывы правительства диверсифицировать инвестиции и вкладываться в другие, менее рискованные рынки.

Данные, предоставленные Бундесбанком, центральным банком Германии, показывают, что прямые инвестиции Германии в Китай за первые три месяца 2024 года составили 2,48 млрд евро, увеличившись до 4,8 млрд евро во втором квартале. Таким образом, общая сумма за первую половину 2024 года составляет 7,3 млрд евро по сравнению с 6,5 млрд евро за весь 2023 год.

Большая часть инвестиций поступает от крупных немецких автопроизводителей, несмотря на предупреждения правительства Олафа Шольца о растущих геополитических рисках, связанных с китайским рынком. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала предприятия по всему ЕС снижать риски, связанные с крупнейшей экономикой Азии.

Существуют опасения, что эскалация геополитической напряженности в Тайваньском проливе может оказаться катастрофической для многих немецких компаний, имеющих крепкие связи с Китаем.