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Рекордно мало денег было переведено в Казахстан из-за границы

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Девушка держит в руках монеты казахстанской валюты
Монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Через системы денежных переводов казахстанцы перевели в другие страны 383,4 млрд тенге за полгода, а получили лишь 120,3 млрд тенге, что является минимумом за много лет. Подробнее читайте на NUR.KZ.

В Казахстане второй год подряд падает спрос на системы международных денежных переводов (СМДП), которые позволяют отправлять и получать деньги, не имея банковского счета.

Как сообщил портал Ranking, объем переводов, которые физические лица отправили из Казахстана за рубеж, за шесть месяцев 2024 года составил 383,4 млрд тенге – это сразу на 12,2% меньше, чем было в аналогичном периоде 2023 года. К слову, тогда также наблюдался спад на 11,9%.

Однако намного сильнее сократился объем полученных средств. За полгода казахстанцы получили лишь 120,3 млрд тенге, что сразу на 26,7% меньше прошлогоднего показателя. Это также минимальная сумма с 2016 года – тогда через СМДП было получено 110,9 млрд тенге.

Переводы через СМДП
Переводы через СМДП. Инфографика: ranking.kz

Стоит отметить, что более половины объема отправленных за рубеж денежных переводов совокупно пришлось лишь на две страны – Россию (119,6 млрд тенге) и Узбекистан (103 млрд тенге). Также активно отправлялись деньги в Турцию (80,2 млрд тенге), Грузию (29,6 млрд тенге) и Кыргызстан (13,8 млрд тенге).

Что касается переводов из-за рубежа, то здесь также лидирует Россия (34,1 млрд тенге). Следом идут США (15 млрд тенге) и Южная Корея (13,5 млрд тенге). Заметные объемы пришлись на Узбекистан (11,7 млрд тенге), Турцию (8,9 млрд тенге) и Германию (8,3 млрд тенге).

Переводы через СМДП
Переводы через СМДП. Инфографика: ranking.kz

В целом же следует отметить, что спрос на СМДП продолжает падать. Пик их популярности пришелся на 2022 год, когда платежные системы Visa и MasterCard приняли решение уйти с российского рынка и людям пришлось искать альтернативы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2148171-rekordno-malo-deneg-bylo-perevedeno-v-kazahstan-iz-za-granicy/

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