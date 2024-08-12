Незаконное расходование 250 млн тенге выявили в работе "Алматыэлектротранс"

Прокуратура выявила нарушение закона о госзакупках в ТОО "Алматыэлектротранс" при заключении договора обязательного страхования работников, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой Алмалинского района Алматы выявлено нарушение закона о государственных закупках в ТОО "Алматыэлектротранс" при заключении договора обязательного страхования работников.

"Нарушение выразилось в неправомерном заключении договора обязательного страхования работников, минуя портал электронных государственных закупок и на бумажном носителе. Мерами прокуратуры договор обязательного страхования расторгнут в судебном порядке, бюджетные средства 250 млн тенге возмещены в доход государства", - говорится в сообщении.

Виновные лица, по данным ведомства, привлечены к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в СКО с начала года надзорный орган отменил 20 госзакупок с нарушениями и предотвратил расходование бюджетных средств на сумму 7,1 млрд тенге.

В области Ұлытау сотрудники прокуратуры с начала года отменили 12 государственных закупок на общую сумму 3,7 млрд тенге. К дисциплинарной ответственности привлекли 9 должностных лиц, а к административной - 17.

А в Алматы волонтеры республиканского проекта "Антикоррупционное волонтерство" нашли нарушения в системе госзакупок более чем на 300 млн тенге. В городе к проекту присоединились уже более 250 активистов.