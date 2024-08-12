Tesla резко повысила цены на электровнедорожник Cybertruck. Самая дешевая модель Cybertruck теперь будет стоить почти 100 тысяч долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Неделю назад, 5 августа, покупатели могли сделать выгодный заказ на любую из трех комплектаций Cybertruck: задний привод за 60 990 долларов, полный привод за 79 990 долларов и Cyberbeast за 99 990 долларов. Однако сейчас на сайте представлены совсем другие цифры.

Cyberbeast теперь стоит 119 990 долларов, полный привод — 99 990 долларов, а электрогрузовик с задним приводом перестал быть доступным для заказа. Потенциальным покупателям, присматривающимся к базовой модели Cybertruck, теперь придется выложить еще 39 000 долларов, чтобы стать обладателями данного автомобиля.

Эксперты считают, что Tesla имеет значительный объем нераспроданных автомобилей, однако компания держит втайне отчетность об объеме покупок, что затрудняет анализ ситуации.