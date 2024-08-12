Онлайн вместо командировок: руководители компаний стали реже летать на самолетах после пандемии

Эксперты заявили, что после пандемии представители бизнес-сообщества стали намного реже совершать однодневные перелеты, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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По словам Сюзанны Нойфанг, генерального директора Глобальной ассоциации деловых поездок, руководители крупных компаний стали намного реже совершать однодневные рабочие поездки на самолете, а также в целом сократили количество перелетов.

По данным ассоциации, благодаря инфляционному давлению авиакомпании в настоящее время зарабатывают больше денег на меньшем количестве поездок, однако отношение к перелетам в корпоративной среде сильно изменилось после пандемии. Ожидается, что ситуация останется на том же уровне в ближайшие годы.

Эксперты ассоциации ожидают, что расходы на глобальные корпоративные поездки, включающие расходы на авиаперелеты, поезда и гостиницы, вернутся к допандемийному уровню не раньше 2027 года.

Отчасти причиной сокращения количества деловых поездок стали задержки и отмены рейсов после пандемии: 50% респондентов опроса, проведенного ассоциацией в 2023 году, заявили, что задержки самолетов не играют на руку корпоративным лидерам.

Кроме того, пандемия показала, что зачастую совещания и переговоры можно проводить в удаленном формате и для этого не нужно совершать дополнительных полетов.