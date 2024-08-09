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Индекс S&P 500 подскочил на 2,3%, продемонстрировав лучший результат с 2022 года

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Индекс S&P 500
Индекс S&P 500. Фото: Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Индекс S&P 500 подскочил на 2,3% на этой неделе и продемонстрировал лучший результат с 2022 года после публикации отчета о безработице в США, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Индекс S&P 500 показал лучший результат с 2022 года после публикации властями США отчета о заявках на получение пособия по безработице. Этот отчет развеял опасения инвесторов по поводу ослабления американского рынка труда.

Фьючерсы на американские акции и доходность казначейских облигаций сразу же выросли после известия о том, что первичные заявки на пособие по безработице, а также показатель увольнений составили 233 тысячи за прошлую неделю. Это ниже максимума в 250 тысяч заявок, достигнутого в последнюю неделю июля, что развеяло опасения инвесторов по поводу замедления рынка труда в США.

Доходность 10-летних казначейских облигаций снова выросла почти до 4%, закрывшись на отметке 3,997%. S&P 500 закрылся ростом на 2,3%, что стало самым большим однодневным ростом с ноября 2022 года. Nasdaq подскочил на 2,9%, а Dow Jones Industrial Average вырос на 1,8%, или на 683,04 пункта.

Новые данные успокоили инвесторов, потрясенных самой нестабильной неделей на рынке за последние годы. Данные о занятости на прошлой неделе спровоцировали распродажу акций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2146776-indeks-s-p-500-podskochil-na-2-3-prodemonstrirovav-luchshiy-rezultat-s-2022-goda/

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