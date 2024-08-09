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Сколько денег в среднем тратят на кино, концерты и спектакли в Казахстане

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Мужчина кладет деньги в нагрудный карман
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На кино, концерты, спектакли, матчи и другие культурные и спортивные мероприятия в Казахстане купившие билеты в среднем потратили по 11 120 тенге. О размерах средних чеков узнали журналисты NUR.KZ.

Хобби и отдых являются важной составляющей жизни каждого человека: концерты, театральные постановки, матчи и кинопремьеры – это лишь малая доля культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, которые доступны жителям и гостям Казахстана. И стоит отметить, они активно их посещают.

Как выяснили аналитики сервиса онлайн-продаж билетов Freedom Тicketon, за первую половину 2024 года на проходящие в стране мероприятия с помощью него было приобретено почти 2,9 млн билетов – это лишь на 2,22% меньше показателя за весь прошлый год.

Количество продаваемых билетов в разных городах Казахстана
Количество продаваемых билетов в разных городах Казахстана. Инфографика: Freedom Ticketon

В целом выросла не только посещаемость, но и расходы покупателей на культурный и спортивный отдых. Так, например, средний чек на концертные мероприятия за год вырос на 37%, до 28 232 тенге, а на театральные постановки – на 28%, до 10 552 тенге.

Средняя стоимость приобретенных билетов в кино также выросла – на 11,55%, до 4 792 тенге. Исключением стали только походы на спортивные мероприятия – здесь средний чек в 2024 году уменьшился сразу на 28,48%, до 3 694 тенге.

Средний чек на посещение культурного мероприятия
Средний чек на мероприятия в Казахстане. Инфографика: Freedom Ticketon

Примечательно, что жители и гости разных городов Казахстана в среднем тратят на билеты разные суммы. В целом по Казахстану средний чек составил 11 120 тенге, но в зависимости от регионов сумма варьируется от 5 701 тенге – в Семее до 13 831 тенге – в Уральске.

В Алматы средняя стоимость приобретенных билетов на культурные, спортивные и развлекательные мероприятия в первом квартале текущего года составила 12 563 тенге, в Астане – 11 846 тенге, а в Шымкенте – 9 525 тенге.

Средний чек на посещение культурного мероприятия в разных городах Казахстана
Средний чек на мероприятия в разных городах Казахстана. Инфографика: Freedom Ticketon

Вполне возможно, что такая большая разница в суммах заключается в выборе мероприятий. Например, музыкальные концерты являются самыми дорогими, но проходят они, как правило, в самых крупных городах страны, что влияет на итоговый показатель.

Стоит отметить, что казахстанцы также стали больше тратить на походы в рестораны и кафе. Ранее стало известно, что расходы жителей страны на питание вне дома за последний год выросли сразу на 48,7%.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2146710-skolko-deneg-v-srednem-tratyat-na-kino-koncerty-i-spektakli-v-kazahstane/

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