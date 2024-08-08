Италия повысила налоговую ставку для богатых иностранцев, проживающих в стране

Италия удвоила фиксированную ставку налога для богатых иностранцев, которые переезжают в страну на постоянное место жительства, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Власти Италии удвоили фиксированную ставку налога на зарубежные доходы новых резидентов, что стало ударом для богатых экспатов, которые переехали в Италию из-за высоких налогов в других странах Европы.

Кабинет премьер-министра Джорджии Мелони одобрил повышение ежегодного сбора с зарубежного дохода для новых налоговых резидентов Италии до 200 тысяч евро.

Действующая налоговая льгота в размере 100 тысяч евро, хотя и пользуется популярностью среди состоятельных людей, вызывает споры среди итальянцев, особенно в деловой столице Милане, где приток сверхбогатых людей стал причиной резкого роста цен на недвижимость.

Министр финансов Джанкарло Джорджетти заявил, что новая фиксированная ставка по-прежнему установлена на уровне, который не оттолкнет богатых иностранцев от переезда в Италию.