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Сколько наличных денег в среднем приходится на каждого казахстанца

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Стопки денег
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Переход на "безнал" замедлился в Казахстане, зато граждане стали чаще обналичивать деньги – сейчас на каждого жителя приходится почти по 200 тыс. тенге наличности. Подробности читайте на NUR.KZ.

В последние годы в Казахстане все сферы жизни активно переходили на "безнал". Однако, как отмечают в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), в 2024 году было зафиксировано снижение темпов роста безналичных платежей – если за первое полугодие прошлого года он составил 44%, то в 2024 году – всего 15%.

Другими словами, объем безналичных транзакций растет, но намного медленнее, чем раньше – за 6 месяцев он достиг 72,6 трлн тенге.

Однако на этом фоне начался рост объема наличных денег. Если в первой половине 2023 года через банкоматы было снято 10,7 трлн тенге, то в текущем году сумма обналичивания достигла 11,9 трлн тенге – темпы изъятия наличности с банковских карт выросли с 3,4% до 11,1%.

Транзакции по платежным картам
Транзакции по платежным картам. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Как считают эксперты АФК, рост популярности "налички" связан с усилением контроля со стороны государства за мобильными переводами и необходимостью участвовать во всеобщем декларировании большого количества граждан.

Объем наличности в обращении, то есть денег вне банковской системы, за первое полугодие между тем вырос на 12,1% (годом ранее его рост составлял 7,1%). Общая сумма достигла 3,9 трлн тенге. То есть в среднем на каждого казахстанца приходится по 194,2 тыс. тенге наличными деньгами.

Также стоит отметить, что в стране продолжает расти популярность оплаты через QR-коды. В прошедшем полугодии они впервые обогнали POS-терминалы – 7,3 трлн против 7,2 трлн тенге. При этом в будущем планируется ввести единый QR-код для оплаты, что лишь увеличит популярность таких транзакций.

Виды транзакций
Виды транзакций. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Стоит отметить, что в 2024 году не только наблюдается снижение темпов проникновения "безнала", но и сокращение количества зарегистрированных предпринимателей во многих областях страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2145627-skolko-nalichnyh-deneg-v-srednem-prihoditsya-na-kazhdogo-kazahstanca/

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