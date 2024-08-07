Эксперты назвали страну, в которой люди будут быстро богатеть в ближайшие годы

В ближайшие несколько лет Индия станет страной, в которой самыми быстрыми темпами растет процент сверхбогатых жителей, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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По данным консалтинговой компании Knight Frank, в ближайшие несколько лет в Индии ожидается самый быстрый рост числа сверхбогатых людей в мире.

Ранее в этом году финансовый центр Индии Мумбаи обогнал Пекин и стал ведущим центром миллиардеров в Азии. В глобальном масштабе город занимает третье место по числу проживающих миллиардеров после Нью-Йорка и Лондона.

Численность сверхбогатого населения Индии — людей с чистым капиталом не менее 30 млн долларов — выросла на 6,1% до 13 263 человек в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что к 2028 году это число вырастет на 50,1%, что станет самым быстрым ростом сверхбогатого населения в мире.

По словам Алока Сайгала, президента компании по управлению активами Nuvama Private, около 30% инвестиций индийских клиентов направляются в элитную недвижимость, включая зарубежные объекты. Он добавил, что люди отказались от инвестиций в земельные участки, поскольку земля менее ликвидна, а после пандемии больше средств было вложено в жилую недвижимость.

По данным отчета Knight Frank о благосостоянии, в среднем индиец из числа сверхбогатых людей владеет двумя домами, а около 12% сверхбогатых людей Индии планируют купить новый дом в 2024 году.