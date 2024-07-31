Цены на нефть подскочили из-за ситуации на Ближнем Востоке

Цены на нефть подскочили, закрепив достигнутый ранее рост, после того как Израиль объявил о ликвидации политического лидера ХАМАС, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Мировой эталон Brent вырос почти до 80 долларов за баррель после падения на 4,5% за предыдущие три сессии, а West Texas Intermediate подорожал до 76 долларов. ХАМАС заявил, что Израиль убил политического лидера группировки Исмаила Ханию в результате авиаудара в Иране. Это произошло после более ранней атаки Израиля на Бейрут, в результате которой погиб высокопоставленный командир Хезболлы.

В последние дни между сторонами происходили взаимные перестрелки: в результате удара Хезболлы по контролируемым Израилем Голанским высотам погибли 12 детей, что потенциально ставит под угрозу текущие переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

В настоящее время нефтяные трейдеры пытаются оценить риск эскалации конфликта и спрогнозировать, может ли это привести к большему количеству атак на суда, проходящие через Красное море. Кроме того, аналитики рынка пытаются понять, может ли дальнейшее обострение ситуации на Ближнем Востоке повлиять на производство и экспорт, особенно из Ирана.