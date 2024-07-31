Банк Японии повысил процентную ставку на фоне ослабления экономики

Банк Японии повысил ключевую процентную ставку и принял решение сократить закупку государственных облигаций, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Центральный банк Японии повысил целевой показатель процентной ставки до 0,25% с диапазона от 0% до 0,1%, установленного в марте. Весной центробанк страны окончательно отказался от политики отрицательных процентных ставок, которой не придерживалась ни одна страна мира, кроме Японии.

Также руководство банка заявило, что сократит закупку государственных облигаций до 3 трлн иен в январе-марте 2026 года по сравнению с 6 трлн иен, которые тратились на эти цели ранее.

Банк Японии принял такое решение на фоне ослабления экономики. Объем валового внутреннего продукта страны снизился на 2,9% в первом квартале 2024 года. Волатильность иены усложнила ситуацию, повысив стоимость импорта и снизив потребление. Это вызвало беспокойство у чиновников и усилило политическое давление на центробанк.

Руководство банка считает, что экономика Японии вырастет на 0,6% в текущем финансовом году по сравнению с ростом на 0,8%, предсказанным в предыдущем отчете.