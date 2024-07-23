Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Не хлебом единым: сколько колбасы едят казахстанцы

Опубликовано:

Человек нарезает колбасу
Колбаса. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане растет как производство колбасы, так и цены на нее. Между тем потребление населением вареной колбасы упало на 2,2%, а полукопченой – выросло лишь на 0,3%. Подробности читайте на NUR.KZ.

С января по июнь в Казахстане, как передает портал EnergyProm, произвели порядка 32,8 тыс. тонн колбас и другой подобной продукции. Это на 2,3% больше, чем было в 2023 году.

Однако в действительности отечественные компании потихоньку "сдают позиции" – по итогам января-апреля они обеспечили лишь 60,8% спроса на рынке, тогда как год назад было 62%.

Между тем цены на колбасу продолжают расти. Прирост по итогам июня составил 5,6% за год. Вареная колбаса подорожала на 4,4%, полукопченая – на 6,8%, а сосиски и сардельки – на 4,7%.

В региональном разрезе наибольший рост цен был зафиксирован в Шымкенте и Кызылординской области – на 12,8% в каждом из регионов. Следом идут Карагандинская область и Астана – на 10,2% и 7,9% соответственно.

В Алматы цены выросли на 7,2% за год, а Северо-Казахстанская область отличилась наименьшим приростом – всего на 1,1%. Атырауская и Западно-Казахстанская области стали исключением – здесь цены снизились на 2,9% и 3% соответственно.

Ранее мы рассказывали о регионах с самым сильным ростом цен на товары и услуги.

Рост цен на колбасную продукцию
Рост цен на колбасную продукцию. Инфографика: energyprom.kz

Средняя розничная стоимость килограмма вареной колбасы в июне 2024 года составляла 2,9 тыс. тенге, а полукопченой – 3,6 тыс. тенге.

Среди крупных городов страны самая высокая средняя цена на вареную колбасу была отмечена в Актау (3,9 тыс. тенге за килограмм), самая низкая – в Уральске (2 тыс. тенге). Килограмм полукопченой колбасы дороже всего в среднем стоил в Астане (4,8 тыс. тенге), дешевле всего – в Актобе (2,6 тыс. тенге).

Между тем, несмотря на повышение производства, в первом квартале потребление вареной колбасы в Казахстане в среднем составляло 652 грамма на душу населения – это на 2,2% меньше прошлогоднего показателя. А потребление полукопченой выросло лишь на 0,3% до 982 граммов за три месяца.

Примечательно, что в городах больше предпочтения отдают полукопченой колбасе, а в селах – вареной. Так, на среднестатистического городского жителя приходилось 636 грамм вареной колбасы в квартал, на сельского — 676 грамм. У полукопченой эти показатели составили 1 килограмм и 878 грамм соответственно.

Но это не означает, что каждый житель Казахстана съедает по полтора килограмма колбасы за три месяца. Дело в том, что при расчете среднего показателя потребления на душу населения учитываются все граждане, включая тех, кто совсем не употребляет этот продукт. Из-за этого он может показаться ниже фактического объема потребления среди тех, кто часто включает колбасу в свой рацион, и наоборот.

Напомним, ранее стало известно, что казахстанцы стали тратить больше средств на мясную продукцию, хотя это почти не повлияло на увеличение их рациона.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2138421-ne-hlebom-edinym-skolko-kolbasy-edyat-kazahstancy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie