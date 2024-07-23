Не хлебом единым: сколько колбасы едят казахстанцы

В Казахстане растет как производство колбасы, так и цены на нее. Между тем потребление населением вареной колбасы упало на 2,2%, а полукопченой – выросло лишь на 0,3%. Подробности читайте на NUR.KZ.

С января по июнь в Казахстане, как передает портал EnergyProm, произвели порядка 32,8 тыс. тонн колбас и другой подобной продукции. Это на 2,3% больше, чем было в 2023 году.

Однако в действительности отечественные компании потихоньку "сдают позиции" – по итогам января-апреля они обеспечили лишь 60,8% спроса на рынке, тогда как год назад было 62%.

Между тем цены на колбасу продолжают расти. Прирост по итогам июня составил 5,6% за год. Вареная колбаса подорожала на 4,4%, полукопченая – на 6,8%, а сосиски и сардельки – на 4,7%.

В региональном разрезе наибольший рост цен был зафиксирован в Шымкенте и Кызылординской области – на 12,8% в каждом из регионов. Следом идут Карагандинская область и Астана – на 10,2% и 7,9% соответственно.

В Алматы цены выросли на 7,2% за год, а Северо-Казахстанская область отличилась наименьшим приростом – всего на 1,1%. Атырауская и Западно-Казахстанская области стали исключением – здесь цены снизились на 2,9% и 3% соответственно.

Ранее мы рассказывали о регионах с самым сильным ростом цен на товары и услуги.

Рост цен на колбасную продукцию. Инфографика: energyprom.kz

Средняя розничная стоимость килограмма вареной колбасы в июне 2024 года составляла 2,9 тыс. тенге, а полукопченой – 3,6 тыс. тенге.

Среди крупных городов страны самая высокая средняя цена на вареную колбасу была отмечена в Актау (3,9 тыс. тенге за килограмм), самая низкая – в Уральске (2 тыс. тенге). Килограмм полукопченой колбасы дороже всего в среднем стоил в Астане (4,8 тыс. тенге), дешевле всего – в Актобе (2,6 тыс. тенге).

Между тем, несмотря на повышение производства, в первом квартале потребление вареной колбасы в Казахстане в среднем составляло 652 грамма на душу населения – это на 2,2% меньше прошлогоднего показателя. А потребление полукопченой выросло лишь на 0,3% – до 982 граммов за три месяца.

Примечательно, что в городах больше предпочтения отдают полукопченой колбасе, а в селах – вареной. Так, на среднестатистического городского жителя приходилось 636 грамм вареной колбасы в квартал, на сельского — 676 грамм. У полукопченой эти показатели составили 1 килограмм и 878 грамм соответственно.

Но это не означает, что каждый житель Казахстана съедает по полтора килограмма колбасы за три месяца. Дело в том, что при расчете среднего показателя потребления на душу населения учитываются все граждане, включая тех, кто совсем не употребляет этот продукт. Из-за этого он может показаться ниже фактического объема потребления среди тех, кто часто включает колбасу в свой рацион, и наоборот.

Напомним, ранее стало известно, что казахстанцы стали тратить больше средств на мясную продукцию, хотя это почти не повлияло на увеличение их рациона.