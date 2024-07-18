Компанию Adidas обвинили в попытке установить монополию на полоски на одежде

Компанию Adidas обвинили в угрозе творческой свободе модельеров и стремлении установить монополию на одежду с полосками, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Высокий суд Лондона рассматривает дело производителей спортивной одежды, выступающих против бренда Thom Browne. Дизайнер Том Браун отстаивает свое право использовать принт в виде нескольких полосок на таких товарах, как толстовки с капюшоном и футболки.

На одежде, выпущенной модельером, изображен мотив из четырех полосок. Том Браун подал в суд на Adidas с просьбой признать недействительными права спортивного гиганта на принт из трех полосок.

Adidas подала встречный иск против модного бренда. Компания утверждает, что Браун использовал товарный знак Adidas без разрешения.

Юристы, представляющие интересы Adidas, заявили, что между логотипом компании и сплошными полосами, используемыми брендом Тома Брауна, имеются очевидные сходства.

Однако королевский адвокат Филип Робертс, представляющий интересы Тома Брауна, заявил, что Adidas стремится монополизировать рынок одежды с полосками.

Бренд Thom Browne, основанный в 2001 году, изначально был представлен в собственном небольшом магазине дизайнера в Вест-Виллидж в Нью-Йорке. Том Браун использовал мотив из трех полос на своей одежде. Компания, которая теперь является частью итальянской семейной группы Ermenegildo Zegna, заявила, что согласилась добавить четвертую полосу после того, как Adidas подала жалобу в 2007 году.