Цены на золото продолжают расти на фоне вероятности снижения процентной ставки в США

Цены на золото продолжают устанавливать новые рекорды на фоне того, что Федеральная резервная система США объявила о планах по снижению процентной ставки, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Спотовая цена на золото выросла на 0,5%, до 2482,29 долларов за унцию, достигнув исторического максимума. Фьючерсы на золото выросли до 2478,4 долларов за унцию.

В понедельник председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил, что центробанк не будет ждать момента, пока инфляция достигнет целевого показателя центрального банка в 2%, прежде чем начнет сокращать ставку. При этом он заявил, что ФРС требуется больше уверенности в том, что инфляция вернется к уровню 2%. Месячный уровень инфляции снизился в июне — впервые за четыре года.

Это придало уверенности рыночным наблюдателям. Согласно прогнозу CME FedWatch, трейдеры убеждены, что ФРС снизит ставку к сентябрю. По мере снижения процентных ставок золото становится более привлекательным по сравнению с активами с фиксированным доходом, например, с облигациями.

Цены на золото в последние месяцы достигли новых максимумов, а его привлекательность в качестве безопасного актива на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке продолжает расти.