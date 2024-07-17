Налоговую реформу для укрепления экономики планируют провести в Турции

Власти Турции планируют провести реформу, связанную с корпоративным налогом, в стране и ввести минимальный налог для бизнеса в размере 10%, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Турция обнародовала планы по пересмотру структуры корпоративного налога, предусматривающие введение минимальной ставки в 10%, так как политики стремятся восстановить экономику страны и пополнить государственную казну.

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) президента Реджепа Тайипа Эрдогана направила на рассмотрение ключевых парламентских комитетов широкомасштабный пакет налоговых реформ.

Реформы направлены на расширение налоговой базы и содействие усилиям по снижению уровня инфляции путем ужесточения фискальной политики. Они являются частью более широкой программы экономического оздоровления страны, начавшейся после переизбрания Эрдогана в мае 2023 года.

Согласно данному проекту, в Турции может быть введена минимальная налоговая ставка в размере 10% для большинства существующих компаний. В настоящее время стандартная установленная законом ставка налога на прибыль составляет 25%, но многие компании используют льготы и выплачивают налоги по более низкой ставке.

Транснациональные корпорации с годовым оборотом более 750 млн евро также столкнутся с минимальным налогом в 15% на глобальный доход. Этот шаг приведет политику Турции в соответствие с соглашением ОЭСР, направленным на то, чтобы крупные компании не искали налогового убежища в странах с лояльной налоговой политикой.