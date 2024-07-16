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На сколько подорожали обручальные кольца и золотые украшения в Казахстане

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Обручальные кольца
Обручальные кольца. Иллюстративное фото: pexels.com

Производство украшений в Казахстане падает, а вот цены на них растут. Например, обручальные кольца за последний год подорожали на 3,3%. Что еще подорожало в стране, узнайте в материале NUR.KZ.

За пять месяцев текущего года в Казахстане, согласно данным портала EnergyProm, объем производства ювелирных изделий составил 524,8 млн тенге. Это примерно на 0,8% меньше, чем было годом ранее.

Примечательно, что на этом фоне растут цены на украшения. Правда, назвать рост чрезмерным нельзя. Так, золотые обручальные кольца за месяц подорожали на 0,2%, а за год – всего на 3,3%. А наручные часы и другая "ювелирка" за месяц выросла в цене на 0,4%, а за год – на 5%.

Для сравнения, в 2022 году рост цен на часы и ювелирные изделия составил сразу 35,3%, а на обручальные кольца – вообще на 38,9%.

Рост цен на золотые украшения
Рост цен на украшения. Инфографика: energyprom.kz

Причем стоит отметить тот факт, что рост цен на украшения остается умеренным даже с учетом того, что в целом золото сильно дорожает в Казахстане. Напомним, в конце июня стоимость 1 грамма золота составляла 35 320,75 тенге, что являлось рекордом за все время.

Однако, согласно последним данным Нацбанка, 15 июля рекорд был обновлен – цена золота достигла 36 717,55 тенге за 1 грамм. Для понимания, это сразу на 31,44% больше прошлогодней стоимости.

Другими словами, стоимость украшений в 2024 году не "взлетела" вслед за ценами на золото в стране.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2134767-na-skolko-podorozhali-obruchalnye-kolca-i-zolotye-ukrasheniya-v-kazahstane/

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