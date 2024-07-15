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На сколько подорожали медицинские услуги в Казахстане

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Женщина держит в руках монеты тенге и капсулы
Деньги и лекарства. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоимость многих медуслуг заметно выросла в Казахстане – в среднем на 12,7% за год. Особенно сильный рост цен зафиксирован на услуги стоматологов. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

По итогам июня годовая инфляция в Казахстане составила 8,4%. Сильнее всего цены выросли в секторе платных услуг – сразу на 13,8%. Не стала исключением и сфера здравоохранения.

Как передает портал ranking.kz, хоть в месячном разрезе и наблюдается незначительное снижение цен (на 0,3%), в среднем медицинские услуги в стране подорожали – сразу на 12,7% за год.

В месячном разрезе цены выросли у стоматологов (на 0,1%), а также на услуги медицинских лабораторий и рентген-кабинетов (на 0,2%). Услуги врачей-специалистов в амбулаториях за месяц стали дешевле на 1%, а первичный прием к врачу подешевел на 2,3%.

В годовом разрезе сильнее всего цены выросли на стоматологические услуги – сразу на 13,8%. На втором месте расположилась стоимость первичного приема – плюс 12,8%. А дальше идут услуги врачей-специалистов, а также медлабораторий и рентгеновских кабинетов – на 10,8% и 10,5% за год соответственно.

Рост цен на медуслуги в Казахстане
Рост цен на медуслуги в Казахстане. Инфографика: ranking.kz

В целом же стоит отметить, что казахстанцы стали тратить больше денег на лечение. Только за первый квартал 2024 года общий объем оказанных медуслуг в стране достиг 719,8 млрд тенге, что сразу на 31,4% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

Стоит отметить, что в Казахстане многие медицинские услуги можно получить бесплатно, в рамках системы обязательного социального медицинского страхования. Причем это касается не только рядовых услуг, вроде приема к лечащему врачу, но и дорогостоящих операций.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2134131-na-skolko-podorozhali-medicinskie-uslugi-v-kazahstane/

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