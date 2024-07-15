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Эксперты: Фанаты K-pop будут тратить 200 млрд долларов на это хобби к 2030 году

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Фанаты K-pop
Фанаты K-pop. Фото: Yui Mok/PA Images via Getty Images

Аналитики TikTok заявили, что мировые расходы на продукцию, связанную с южнокорейской культурой, удвоятся к 2030 году, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Согласно новому исследованию, опубликованному TikTok и аналитической компанией Kantar, растущая популярность культурного контента, произведенного в Южной Корее, сильно увеличилась в последние годы. Все больше людей начинают увлекаться корейскими сериалами, музыкой, а также покупать косметику и продукты из Южной Кореи.

TikTok, который изначально набрал популярность благодаря коротким клипам молодых людей, танцующих под популярные песни, стал излюбленной соцсетью поклонников K-pop (корейская поп-музыка) в Сети. Для обозначения явления растущей популярности корейской массовой культуры в настоящее время используют термин Халлю или "Корейская волна".

Текущий объем рынка продукции, связанной с "Корейской волной", оценивается в 76 млрд долларов. Согласно отчету, популярность корейского контента в США и Юго-Восточной Азии будет только расти. Общие расходы могут достичь 198 млрд долларов к концу десятилетия.

В Южной Корее аудитория TikTok несоизмерима с аудиторией YouTube и Instagram. Несмотря на влияние TikTok на распространение информации о K-pop на международном уровне, местные пользователи тяготеют к другим платформам. Cледовательно, TikTok будет наращивать активность в этом регионе.

При этом исследование показало, что около 80% поклонников K-pop из США и Юго-Восточной Азии познакомились с этой культурой именно через TikTok.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2134089-eksperty-fanaty-k-pop-budut-tratit-200-mlrd-dollarov-na-eto-hobbi-k-2030-godu/

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