Эксперты предсказали, что мировой спрос на нефть достигнет пика в 2025 году, а потом спадет

Компания British Petroleum спрогнозировала, что мировой спрос на нефть достигнет пика в 2025 году, после чего наступит эпоха расцвета "зеленой" энергетики, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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Влиятельный прогнозный отчет энергетической компании BP показал, что потребление нефти увеличится примерно на 2 млн баррелей в день и достигнет пика в 102 млн баррелей в 2025 году.

Отчет BP содержит два прогнозных сценария для энергетического рынка. Первый показывает текущую траекторию мирового энергетического перехода, а другой — путь к достижению глобальных целей нулевого уровня выбросов к 2050 году.

По прогнозам BP, в обоих сценариях выбросы углерода достигнут пика в середине десятилетия на фоне быстрого развития ветровой и солнечной энергетики, поскольку стоимость технологий продолжает снижаться.

Однако в отчете представлен неожиданный прогноз относительно будущего развития газовой отрасли. Высокий спрос на газ в последние годы стал ключевой областью роста для энергетических компаний, включая BP.

Согласно отчету компании, потребление газа достигнет пика примерно в середине этого десятилетия, а затем сократится вдвое к 2050 году по сравнению с уровнями 2022 года. Однако текущая траектория предполагает, что спрос на газ продолжит расти в течение всего прогнозируемого периода, увеличившись примерно на одну пятую к 2050 году.