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В каких городах Казахстана самые дешевые стройматериалы

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Белая краска и кисточка
Краска. Иллюстративное фото: pixabay.com

Занимаясь ремонтом, цемент лучше покупать в Таразе, а строительные смеси – в Атырау. Там у них самая низкая стоимость. Какие цены предлагают в других регионах страны, узнайте в материале NUR.KZ.

Качественный ремонт – затратное предприятие. Чтобы потом его не пришлось переделывать нужно учитывать не только стоимость работ, но и цены на строительные материалы.

Примечательно, что в разных городах Казахстана стоимость одних и тех же стройматериалов сильно отличается. Так, например, как отмечают аналитики Telegram-канала Data Hub, самый дешевый цемент можно приобрести в Таразе – в среднем по 1 611 тенге за 50 килограммов.

Для сравнения, согласно данным Бюро национальной статистики, в июне средняя стоимость цемента по стране составляет 1 906 тенге. При этом дороже всего он обойдется жителям Петропавловска – 2 548 тенге за 50 килограммов.

А вот сухие строительные смеси лучше приобретать в Атырау – 3 215 тенге за 25 килограммов, тогда как в среднем по стране мешок стоит 3 987 тенге, а в Павлодаре – вообще 5 009 тенге.

Водоэмульсионные краски в среднем по стране стоят 956 тенге за килограмм. Дороже всего они обойдутся жителям Астаны – 1 342 тенге. Кокшетау отличился самыми низкими ценами – всего 738 тенге.

Цены на строительные материалы в Казахстане
Цены на строительные материалы в Казахстане. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Более значительный разброс цен наблюдается на настенный кафель. В среднем за квадратный метр в Казахстане просят 4 989 тенге. В Таразе он может обойтись в 3 762 тенге, а в Усть-Каменогорске почти в два раза дороже – 6 898 тенге.

Похожая ситуация и с виниловыми обоями. Если в среднем по стране за 10 метров просят порядка 12 084 тенге, то в Атырау средняя цена достигает 14 630 тенге. А вот в Актобе цены намного ниже – всего 10 041 тенге за 10 метров.

Стоит отметить, что цены на строительные материалы оказывают заметное влияние на стоимость жилья в стране, которая заметно выросла за последний месяц. Это также отражается на некоторых льготных жилищных программах, которые действуют в стране.

Так, например, у программы "С дипломом – в село" существуют лимиты на стоимость квадратного метра – 46 месячных расчетных показателей (147 680 тенге на 2024 год). Однако не во всех регионах можно уложиться в это ограничение, в том числе из-за цен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2132472-v-kakih-gorodah-kazahstana-samye-deshevye-stroymaterialy/

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